An jedem Gleis stehen Mitarbeiter in roter Bahn-Uniform oder orangenen Warnwesten umringt von einer Menschentraube. "Wann geht mein Zug?", "Wie komme ich jetzt nach..." - das sind die Standardfragen. Hektisch versuchen die Bahnangestellten auf Handys und Computern, Verbindungen zu finden. Andere Reisende versuchen ihr Glück am Infoschalter und stellen sich geduldig in die schon rund 100 Meter lange Warteschlange.

Eine von ihnen ist Simone Münsterer. Die Frau aus Ebersberg bei München wollte mit dem ICE nach Berlin fahren. "Ich studiere in Freising Agrarwissenschaft und möchte morgen früh auf der Grünen Woche eine Umfrage machen", sagt sie. Dass die Fernzüge nicht mehr fahren, nimmt die 26-Jährige gelassen. "Man kann nichts daran ändern. Ich würde halt nur gerne wissen, wann wieder ein Zug fährt. Wenn ich heute nicht nach Berlin komme, fahre ich wieder nach Hause", sagt Simone Münsterer.

Betroffene bereiten sich für Übernachtungen vor

In die Bundeshauptstadt sollte auch die Urlaubsreise von Nadine Schneider und Daniel Mittermaier gehen. Um kurz vor 14 Uhr waren sie am Donnerstagnachmittag in Buchloe bei Landsberg in den Regionalzug gestiegen. "Der ist noch ohne Probleme bis zum Münchner Hauptbahnhof gefahren", sagt die 23-jährige Nadine. Doch dort ist dann für das Paar erst einmal Endstation. Es steht wie viele andere gestrandete Reisende vor dem Informationsschalter der Bahn, um zu erfahren, wann der nächste Fernzug startet. Der 31-jährige Daniel Mittermaier versucht, die missliche Lage mit Humor zu nehmen: "So lange ich hier kein Feldbett bekomme, ist es nicht so schlimm", sagt er.

Ein Feldbett ist für Beate und Peter keine Option. "Komm, rufen wir im Hotel an, dass wir doch noch eine Nacht bleiben", sagt Peter zu seiner Frau. Die beiden wollten eigentlich zurück nach Trier, aber in Mannheim bekämen sie keinen Anschlusszug mehr. Sie bereiten sich auf eine weitere Nacht in München vor und überlegen schon, was sie am Abend machen: "Gehen wir doch in den Ratskeller", schlägt Peter vor. Immerhin gibt es dort viele bayerische Spezialitäten.