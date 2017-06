Die Aussichten für die kommenden Tage

Donnerstag, 22.06.2017: Am Vormittag verschleiern nur vereinzelt lockere Wolken den Sonnenschein. Am Nachmittag gibt es ungestörten Sonnenschein, und die Temperaturen klettern am Tage auf 32 Grad.

Freitag, 23.06.2017: In München bestimmen Schauer- und Gewitterwolken unser Wetter, und die Temperaturen steigen am Tage auf 29 Grad. Dabei kann es zu schwachen bis mäßigen Windböen kommen.

Samstag, 24.06.2017: Am Morgen und Nachmittag halten sich zähe Wolken, die sich bis zum Abend aufgelöst haben. Die Höchstwerte liegen in Alpennähe bei 30 Grad, hier sind auch Gewitter möglich, in München sind es 28 Grad.

Sonntag, 25.06.2017: Am Sonntag sieht das Wetter ähnlich aus, die Wolkenfelder ziehen am späten Nachmittag ab, dabei sinken die Temperaturen weiter und erreichen in der Landeshauptstadt Werte von maximal 25 Grad.

