Wahljahr gestartet CSU plant 2018: Ein bisserl was von allem

Im Anschluss an die Klausur sollen diese Erkenntnisse in einem Bayernplan für die Landtagswahl münden. Erwartet wird in Banz auch eine Debatte über die Zukunft der Straßenausbaubeiträge ("Strabs").

Seehofer lehnt Nachverhandlungen mit SPD ab

Die Ergebnisse der Sondierungsgespräche in Berlin werden die Abgeordneten beschäftigen. Kreuzer kritisierte die Haltung der SPD, die nun die Sondierungsergebnisse nachverhandeln wolle. Auch Parteichef Horst Seehofer lehnt Nachverhandlungen mit der SPD ab. "Man kann jetzt nicht einseitig nach der Sondierung aufsatteln mit Dingen, die man in der Sondierung nicht durchsetzen konnte", sagte Seehofer vor einer Vorstandssitzung.

Mit Spannung wird in Banz erwartet, welche Weichenstellung Bald-Ministerpräsident Markus Söder vornehmen wird. Am Donnerstag soll er eine programmatische Rede halten. Erwartet wird ein Fahrplan bis zur Landtagswahl und mehr Klarheit darüber, mit welchen Themen die CSU bei den Wählern punkten will.

