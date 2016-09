Die letzte Abstimmung vor dem Bundestagswahljahr 2017 wird auch in der Bundespolitik mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Bundespräsident Joachim Gauck gab seine Stimme bereits am Freitag vorzeitig ab. Im Rathaus Zehlendorf warf er zusammen mit Lebensgefährtin Daniela Schadt seine Briefwahlunterlagen ein. Am Wahlsonntag werde er es aus terminlichen Gründen nicht in ein Wahllokal schaffen, sagte eine Sprecherin. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die ihren Wohnsitz ebenfalls in der Hauptstadt hat, hatte ihre Stimme vorzeitig per Briefwahl abgegeben.