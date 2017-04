AZ: Herr Thalhammer, immer mehr Münchner rüsten mit Schreckschusswaffen auf, 2300 neue im vergangenen Jahr. Hält der Trend an?

MANFRED THALHAMMER: Ja, ganz klar. Seit Januar kommen zu den jetzt über 6000 offiziellen Münchner Schreckschusswaffen-Trägern jeden Monat weitere 100 bis 150 dazu. Das ist ein bedenklicher Trend.

Was macht Ihnen Sorge?

Dass die Dunkelziffer zig Mal höher ist. Wir zählen ja nur die Leute, die offiziell den „Kleinen Waffenschein“ beantragen. Man bekommt Gas-, Schreckschuss- und Signalwaffen aber auch ohne Schein im Waffenladen oder im Internet. Die dürfen dann zwar auf der Straße nicht geführt werden – aber in den Wohnungen liegen sie.

Was sind das für Leute, die sich solche Waffen kaufen?

Sie kommen aus allen Alters- und Bildungsklassen. Aber wir sehen einen Trend bei jüngeren Frauen und vor allem bei Männern im Rentenalter.

Was wollen die damit?

Ihr subjektives Bedrohungsgefühl bekämpfen. Junge Frauen glauben, sich nachts verteidigen zu müssen, wenn sie allein auf dem Heimweg sind.

Und die Senioren . . .

. . . haben Angst vor Überfällen und Einbrüchen. Sie glauben, dass sie verletzt werden könnten, wenn sie unbewaffnet sind. Aber das ist falsch.

Inwiefern?

Schreckschusswaffen ähneln scharfen Waffen sehr. Nehmen wir an, ein Einbrecher ist selbst bewaffnet. Der sieht Sie mit der Waffe, bekommt Angst und drückt selbst ab. Das Beste ist, die Polizei zu rufen.

Kennen Sie einen Fall, in dem der Einsatz einer Schreckschusswaffe einen Einbruch verhindert hat?

Nein. Umgekehrt gab es den Fall, in dem ein Mann mit Schreckschusswaffe im Kaufhaus herumgelaufen ist. Die Polizei hat den mit vorgehaltener Waffe zu Boden gebracht. Das hätte schlimmer ausgehen können.

Was prüfen Sie, wenn Sie einen Kleinen Waffenschein genehmigen sollen?

Die selben Dinge wie für einen echten Waffenschein. Wir prüfen im Bundeszentralregister, ob der Proband Straftaten verübt hat. Und bei der Staatsanwaltschaft, ob Verfahren anhängig sind. Wir fragen bei der Polizei ab, ob es Auffälligkeiten gibt.

Welche?

Gewalttätigkeiten in der Familie. Ob jemand betrunken auf der Parkbank aufgefunden wurde oder ein Drogenproblem hat. Und ob jemand mal in die Psychiatrie zwangseingewiesen wurde.

Wann lehnen Sie Scheine ab?

In den vergangenen zwölf Monaten 18 Mal. Neulich hat ernsthaft einer einen Antrag gestellt, der wegen Betrugs vier Mal verurteilt worden war. Der war schon ein Jahr und acht Monate in Haft gesessen. Da geht natürlich gar nichts.

Für einen ohne Erfahrung: Wie einfach ist es, mit einer Schreck-P 99 umzugehen?

Die meisten Leute unterschätzen das. Wenn der Waffenverkäufer einem das zehn Minuten lang erklärt, könnte man die Waffe schon abfeuern. Aber im Ernstfall vergisst man alles.

Wie muss man sich das vorstellen?

Nehmen wir an, Sie hören einen Einbrecher. Dann müssen Sie erst mal den Waffenschrank aufmachen. Sie holen die Waffe raus, grübeln erst mal, wie herum das Magazin hineingehört, führen es ein, müssen entsichern, durchladen, zielen und abdrücken. Ihr Angreifer ist wahrscheinlich schneller.

Falls das Abfeuern doch gelingt – wie gefährlich ist das für den, auf den ich schieße?

Ziemlich. Wenn die Treibladung verbrennt, werden ihm die Partikel ins Gesicht geschleudert. Schon bei nur zwei Metern Abstand von Ihnen bekommt er Brandspuren im Gesicht. Wenn’s blöd läuft, ist er blind. Und falls er Ihnen die Waffe abnimmt und sie direkt auf Ihrem Schädel aufsetzt, sprengt die Wucht Ihren Schädelknochen. Dann sind Sie tot.

Was raten Sie dann?

Es reicht auch ein Schrill-Alarm in der Tasche. Den darf man überall tragen und im Notfall einsetzen. Wenn man die Sicherung zieht, kommen Dezibel heraus wie bei einem startenden Düsenjet. Ernsthaft, das vertreibt jeden.