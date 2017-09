Woher kommt das musikalische Talent?

Die Liebe zur und das Gespür für Musik habe ich auf jeden Fall von meinem Vater. Er konnte auch singen, aber er tat es nur unter der Dusche.

"Mein Vater wollte immer, dass ich für ihn singe"

Ist der Papa auch ein Grund, dass Sie Sängerin werden wollen?

Das wäre auf jeden Fall auch sein Wunsch gewesen. Mein Vater hat mich immer bestärkt und fest an mich geglaubt. Er wollte immer, dass ich für ihn singe, weil er meine Stimme so sehr mochte. Vor allem an unsere Autofahrten kann ich mich noch gut erinnern - wenn er dann das Radio leiser gemacht hat und sagte: "Sing’ lauter, ich hör’s so gerne!“ Ich hoffe so sehr, dass er – wo immer er jetzt sein mag – mich immer noch singen hören kann und meine ersten musikalischen Gehversuche in den USA mitverfolgt.“

Inwiefern beeinflusst er Ihr Leben noch?

Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an ihn denke. Ich frage mich oft, was er mir in gewissen Situationen raten würde – egal ob es meine Musik anbelangt oder manchmal auch den Liebeskummer.

Eine Frage aus dem Bewerbungsgespräch: Wo sehen Sie sich in 20 Jahren?

Die Vorstellung, auf einer Bühne in Las Vegas zu stehen und ein Medley meiner bekanntesten Hits zu singen, würde mir ganz gut gefallen.

Und wie steht’s um eine eigene Familie?

Später wünsche ich mir auf jeden Fall auch eine eigene Familie. Momentan liegt bei mir der Fokus aber auf der Musik. Andererseits schließt das eine das andere aber nicht aus.