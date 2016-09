Straßlach - Bei einer Reitstunde warf ein Pferd einen 48- jähriger Münchner am Dienstag ab und verletzte den Mann schwer. Beim Galoppieren bockte das Pferd plötzlich in der Tölzer Straße in Straßlach auf. Der Reiter fiel nach vorne kopfüber vom Pferd und stürzte mit dem Rücken auf den Boden. Dabei verletzte er sich an der Wirbelsäule.