Das Ehepaar war am Mittwoch, 3. Mai, gegen 16:00 Uhr in der Pacellistraße unterwegs, um dort in einem Juwelier den Wert verschiedener Schmückstücke schätzen zu lassen. Nach dem Besuch verstauten die beiden die Tasche mit den Wertsachen in ihrem Auto, das in einem Parkhaus in der Maxburgstraße stand.