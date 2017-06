Während eines Stromausfalls 18-Jährige stürzt beim Pfingsttanz in Abwassergrube

Beim Pfingsttanz in Bayern ist eine 18-Jährige in eine mit Fäkalien gefüllte Abwassergrube gestürzt. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen am Rücken zu. Die Frau war in Großheirath in Oberfranken während eines Stromausfalls in die 80 mal 80 Zentimeter große ungesicherte Öffnung der Abwassergrube gefallen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.