Während einer Kontrolle Inferno auf der A8: Reisebus brennt komplett aus

Der Reisebus brannte, abgesehen von den Gepäckfächern unter dem Fahrgastbereich, völlig aus. Ein Mercedes, der sich in der Nähe des Busses befand, wurde ebenfalls beschädigt. Am Reisebus entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 100.000 Euro und am Pkw ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Die Zufahrt von der B21 zur Autobahn musste von den Einsatzkräften gesperrt werden. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt als Brandursache aus.