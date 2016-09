Er mietet sich einen Sportplatz

Doch nicht nur das häusliche Wohlbefinden des Popstars ist gesichert. Laut der "Berliner Morgenpost" ließ sich Bieber außerdem den privaten Sportplatz des TC 1899 e.V. Blau-Weiss anmieten, um dort am Donnerstag in seiner Freizeit Fußball und Basketball zu spielen. Ein Beweisfoto postete der Verein auf seiner Facebook-Seite.

Am 16. September tritt Justin Bieber in der Münchener Olympiahalle auf, am 18. September verschlägt es ihn in die Kölner Lanxess Arena. Im November folgen dann Auftritte in Wien, Hamburg, Frankfurt und Zürich. Zudem ist er in zahlreichen anderen Städten in Italien, Spanien, Holland, England und weiteren europäischen Ländern zu sehen.