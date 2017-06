Wackelt ihr Stuhl? Ursula von der Leyen: Die Selbstverteidigungsministerin

Der frühere Standortkommandeur der wegen Missständen in die Schlagzeilen geratenen Bundeswehrkaserne in Pfullendorf, Oberst Thomas Schmidt, sieht sich als "Bauernopfer". Die Missstände seien "aufgebauscht" worden, heißt es in der Truppe. Auch dass die CDU-Ministerin Personalentscheidungen zuerst der Presse und erst dann den Betroffenen mitgeteilt hat, stößt einigen in der Bundeswehr sauer auf.