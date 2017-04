VOX hält am neuen Konzept fest Fan-Ärger um "Das perfekte Dinner": Darum ist jetzt alles anders

Charme der Show soll bleiben

Auf die Frage, warum der Sender seine erfolgreiche Show verändert hat, antwortet Bechtoldt: "Unsere Zuschauer kennen und lieben 'Das perfekte Dinner', aber nach elf Jahren war es für uns an der Zeit, die Produktionsweise und die inhaltlichen Schwerpunkte neu zu definieren. Was wir wollten, war ein Neustart, ohne den Kern des Dinners zu verlieren." Mit dem Refresh habe sich nun das "Dinner" behutsam neu erfunden, "ohne seinen Charme und sein Alleinstellungsmerkmal zu verlieren", so Bechtoldt. "Wir erhoffen uns durch den Refresh also positive Überraschung und neu entdeckte Begeisterung für einen Klassiker unter den Fernsehformaten."

VOX arbeite bei allen Sendungen immer an "kleinen Stellschrauben, um die Formate zu verbessern", heißt es zu der Frage nach möglichen weiteren Veränderungen. "Wenn es zum Beispiel grafische Farb-Verbesserungen gibt, werden wir daran natürlich noch arbeiten. Wir bitten einfach um ein bisschen Geduld und Vertrauen und hoffen, dass die Zuschauer das neue Design bald genauso lieben werden wie wir."

Wie es mit dem "Promi Dinner", der Sonntagabendausgabe der Sendung mit prominenten Köchen, weitergeht, ist ungewiss. Zuletzt lief sie im März mit den beiden Dschungel-Spezial-Ausgaben mit dem alten Design. In naher Zukunft sei keine weitere "Promi Dinner"-Folge in Planung, so der Sender.