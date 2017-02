Vorwurf der Geiselnahme Schöffin gestorben, Prozess gegen Maskenmann geplatzt

Er soll eine Facebook-Bekanntschaft nach Salzburg entführt haben

Seinem Mandanten wird vorgeworfen, eine Facebook-Bekanntschaft (22) in deren Auto am 2. September 2015 von Dachau nach Salzburg entführt zu haben. Zuvor habe er sie mit dem Tod bedroht. Nachdem er zu ihr ins Auto gestiegen war, soll Cem F. die Frau an den Haaren gepackt und ihren Hinterkopf in den Nacken gezogen haben. Er habe gedroht, ihr die Kehle zu „durchschlitzen“ und sie so gezwungen, ihn nach Salzburg zu fahren. Dort soll er gedroht haben, ihr den Kopf zu zertrümmern. Die Frau hat dann laut Anklage in einem Salzburger Hotel mit Cem F. geschlafen – aber nur, um ihn zur Rückkehr zu bewegen.