Mehr Bäume eine Antwort auf Klimwandel?

Demnach bekommt München als am dichtesten bebaute deutsche Stadt den Klimawandel mit seinen Extrem-Sommern enorm zu spüren. Die heißeren Temperaturen in Kombination mit den vielen versiegelten Flächen in der Stadt lassen die Landeshauptstadt an manchen Tagen auch mal zur Sauna werden. Mehr Bäume könnten dann für mehr Abkühlung sorgen.