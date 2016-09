Der Signore aus Italien hat noch lange nicht fertig: am Donnerstag stellt der ehemalige Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni sein neues Buch in der FCB-Erlebniswelt vor.

München - Diesen Spruch kennt wohl jeder Fußballfan: "Ich habe fertig". 1998 beendete so Giovanni Trapattoni eine Krisen-Pressekonferenz beim FC Bayern und setzte sich damit ein Denkmal für die Ewigkeit. Nur logisch also, dass der Altmeister aus Italien seine Biographie, die er am Donnerstag Abend um 19 Uhr in der FCB-Erlebniswelt vorstellt, mit einer leichten Abwandlung des Spruchs als Untertitel versehen hat.