"Die Mutter aller Kochsendungen"

"Masterchef ist die Mutter aller Kochsendungen. Es ist Deutschlands am aufwendigsten produzierte Kochshow - mit vielen bunten Challenges und jeder Menge Emotionen", so Zacherl. "Freude, Tränen, Konflikte – die gesamte Bandbreite ist dabei. Und das bewegt natürlich auch uns als Jury-Mitglieder. Wenn man einen Kandidaten, den man ins Herz geschlossen hat, dann irgendwann verabschieden muss, dann lässt auch uns das nicht kalt. Dann schießen einem schon mal die Tränen in die Augen. Das Schöne für mich ist es, die Entwicklung der einzelnen Kandidaten zu sehen: Vom Anfänger zum Profi. Es gibt aber immer wieder Überraschungen was die Kandidaten angeht. Ich bin völlig unvoreingenommen an das Projekt herantreten und es ist eine wirklich große Kiste."

Gemeinsam mit den anderen beiden Jury-Mitgliedern wird er Deutschlands "Masterchef" auswählen - aus zu Beginn 120 Kandidaten. Von Sendung zu Sendung müssen sich die Bewerber in Duellen behaupten, wer weiter kommt entscheidet dabei die Jury.

Eigenes Kochbuch und 100.000 Euro

Der Beste darf sich dann nach zwölf Wochen Einsatz am Herd "Masterchef" nennen und sich zudem über ein eigenes Kochbuch und 100.000 Euro freuen. "Das ist natürlich ein wunderbarer Preis – und auch eine riesengroße Chance für den Gewinner: die Chance auf die Selbstständigkeit. Der israelische Gewinner von Masterchef ist mittlerweile ein absoluter Medienstar", so Zacherl.

Warum erleben Koch-Shows derzeit so einen großen Hype? "Kochen und essen – das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Es verbindet und jeder fühlt sich angesprochen. Und auch Hobbyköche können sich hier wunderbare Tipps holen," sagte Sybille Schönberger.

Nach der Präsentation der neuen TV-Show wurde bei Leckereien von Tantris-Küchenchef Hans Haas wie Steinpilzsuppe, lauwarme Forelle mit Sellerie im Holunderblütenfond und Medaillons vom Rehrücken weitergefeiert. Wer neugierig geworden ist: Masterchef läuft zum Senderstart am 3.11. um 20.15 Uhr und dann immer montags 20.15 Uhr auf Sky.