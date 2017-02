Vorstellung Ende Februar? Kultig: Das Nokia 3310 feiert ein Comeback!

Dem Bericht zufolge soll das neue 3310 am 26. Februar beim Mobile World Congress in Barcelona Premiere feiern. Das Nokia-Modell war ursprünglich kurz nach der Jahrtausendwende in die Läden gekommen - und hatte mit Old-School-Features wie dem Spiel Snake und einem Klingelton-Editor Erfolge gefeiert. Vor allem überzeugten aber die ultra-robuste Bauart und die schier endlose Akkulaufzeit die Nutzer. So sehr, dass es einige treue Verfechter gibt, die den "Knochen" bis heute nutzen.