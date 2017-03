Vorstellung des neuen Modellprogramms Range Rover Velar: Britischer Lifestyle-SUV

Als Speerspitze einer breit angelegten Modelloffensive hat der Velar natürlich modernste Elektronik an Bord: Dazu gehört das Infotainment-System "Touch Pro Duo" mit zwei hochauflösenden 10,2-Zoll-HD-Touchscreens. Die schlanken Bildschirme fügen sich harmonisch in die schlicht-elegante Gesamtgestaltung ein. Bemerkenswert ist auf dem Papier die Praxistauglichkeit, etwa durch den mit 673 Liter Ladevolumen recht großzügig bemessenen Kofferraum. Als erstes Modell seiner Klasse bietet der Velar ein betont nachhaltiges Angebot an Sitzbezügen in Gestalt von besonders umweltverträglichen Textilien als Alternative zu Leder. Der Premium-Stoff in "Dapple Grey" wurde in Kooperation mit dem dänischen Spezialisten Kvadrat entwickelt.



Kein Schnickschnack: Das Cockpit-Design des Velar ist puristisch gestaltet. Foto: Land Rover

Zukunftsfest präsentiert sich auch die Grundkonstruktion mit einer ebenso leichten wie verwindungssteifen Aluminium-Leichtbau-Konstruktion und dem aufwändigen Fahrwerk. Das soll in Kombination mit weiteren Komponenten dafür sorgen, dass der neue Range Rover mit agilem Handling, herausragendem Fahrkomfort und großer Souveränität überzeugt. Der Velar wartet mit so gut wie allem auf, was Land Rover fahrwerkstechnisch zu bieten hat: ein hochentwickelter Allradantrieb, die optionale Luftfederung rundum sowie eine für Geländeeinsätze optimierte Karosserie-Geometrie. Die Bodenfreiheit von 251 Millimetern (213 Millimeter bei Versionen mit Stahlfederung) platziert den Velar laut seinen Machern ebenso an die Spitze seiner Klasse wie die Wattiefe von 650 Millimeter bzw. 600 Millimeter mit Stahlfederung. Hinzu kommen nützliche Helfer wie Terrain Response 2 oder die Offroad-Geschwindigkeitsregelung All Terrain Progress Control (ATPC).

Diesel- und Benzinmotoren mit einer 8-Gang-Automatik

Das Motorenprogramm besteht aus sechs Diesel- und Benzinmotoren, jeweils gekoppelt mit einer 8-Gang-Automatik von ZF sowie permanentem Allradantrieb mit der Softwaresteuerung Intelligent Driveline Dynamics (IDD). Die Leistungs-Spannbreite der Vierzylinder-Diesel reicht im neuen Velar von 132 kW/180 PS bis 177 kW/240 PS. Zudem gibt es einen neuen Vierzylinder-Benzinmotor mit 184 kW/250 PS aus der Ingenium-Reihe, der den Wagen in 6,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Im Jahresverlauf folgt dann eine noch kraftvollere Version des Benziners mit 221 kW/300 PS.



Die Platzverhältnisse sind auch im Fond des Range Rover Velar großzügig. Foto: Land Rover

Neben sparsamen Vierzylindern ist der Range Rover Velar auch mit Sechszylinder verfügbar - zum Beispiel in Gestalt des 3,0-Liter-V6-Twinturbo-Diesels, der die Souveränität von 700 Nm maximalem Drehmoment mit CO2-Emissionen von lediglich 167 g/km kombiniert. Betont sportliche Ambitionen gestattet ein V6-Kompressor mit 280 kW/380 PS. Dieses Aggregat kennzeichnen ein sportlicher Sound und ein Spurtvermögen von 0 auf 100 km/h in 5,7 Sekunden - erst bei 250 km/h wird der Vorwärtsdrang des Velar mit Kompressorantrieb elektronisch abgeregelt.