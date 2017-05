Dritte Amtszeit für Advocaat

Advocaat wäre damit der älteste Bondscoach in der Geschichte des Königlich Niederländischen Fußball Verbandes. Der ehemalige Trainer von Borussia Mönchengladbach tritt die Nachfolge von Danny Blind an, von dem sich der Verband Ende März getrennt hatte. Die Niederlande drohen nach der EM 2016 in Frankreich auch die WM im kommenden Jahr in Russland zu verpassen.