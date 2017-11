Vorstandssitzung am Donnerstag Entscheidung über Zukunft: Seehofers Schicksalsstunden

München - Es kommt nicht oft vor, dass Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer einen Vorgänger zitiert. Mit Blick auf den heutigen Donnerstag aber nahm er eine Anleihe an Günther Beckstein: In der Politik sei alles möglich und auch das Gegenteil davon. Mit diesem nebulösen Hinweis gehen die Mitglieder der CSU-Landtagsfraktion und des CSU-Parteivorstands am Donnerstag in Sondersitzungen.