Der TSV 1860 aus Giesing begann, wie man zuletzt im abgesagten Heimspiel gegen den TSV Buchbach begonnen hätte: Mit Köppel anstelle von Markus Ziereis und einem 4-4-2-System. Zunächst zahlte sich der Wechsel nicht aus. Im Gegenteil: Die blauen Sechzger brachten ihr Können – auch wegen miserabler Platzbedingungen – nicht auf denselben.

Die roten Sechzger agierten dagegen genauso, wie man gegen übermächtige Sechzger agieren muss: mit unbändigem Kampfgeist. Das reichte schon, um die Löwen gleich mehrfach in Verlegenheit zu bringen: Georg Lenz und Ludwig Räuber hatten jeweils die Führung auf den Fuß, aber Torhüter Marco Hiller klärte jeweils überragend (5., 39.).

Und die Bierofka-Elf? Die einzige gute Möglichkeit vergab Köppel, als er nach einem Eckball an die Latte köpfte (16.) – kurz darauf tickte Bierofka in einem allgemein hitzigen Spiel nach einem üblen Foul an Mölders aus und warf zuerst den Ball und danach seine Kappe wutentbrannt auf den Boden. Mayers Kunstschuss setzte dem Ganzen die Krone auf.

Köppel war es, der das Schlimmste durch den Ausgleich noch verhindern konnte. In der Folge agierten die Sechzger aus Giesing zwar druckvoller, zum Sieg reichte es jedoch nicht: Phillip Steinhart (77.), Nico Karger (81.) und Ziereis mit einer verunglücktem Querpass auf Karger (85.) verpassten jeweils den Dreier. "Der Mannschaft kann man gerade keinen Vorwurf machen", so Bierofka, "die Art und Weise ist mir wichtig. In der zweiten Halbzeit haben wir es gut gemacht, eine Reaktion gezeigt."

Der Schritt aus der Krise lässt aber noch auf sich warten.

