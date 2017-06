Hautkrebs - was sind die Ursachen, wie kann man ihn erkennen?

Wer auf Sonnencreme verzichtet, erhöht das Risiko an Hautkrebs zu erkranken, der Krebsart, die am häufigsten in Deutschland auftritt. Hautkrebs wird tatsächlich hauptsächlich durch zu viel UV-Strahlung durch Aufenthalte in der Sonne oder Solariumbesuche hervorgerufen. Rund 260.000 Menschen in Deutschland erkranken jährlich an Hautkrebs.