Neu ist die angebliche Premium-Version nicht. Bereits 2015 wurde davor gewarnt, auch im Juli 2016 tauchte diese Warnung wieder auf. Der Kettenbrief, der via WhatsApp die Runde macht, erwähnt auch einen Bericht des ZDF. Einen solchen hat es in letzter Zeit allerdings nicht gegeben. Ob die Nachricht, die zur Vorsicht mahnt, also einen aktuellen Hintergrund hat, ist unklar. Fakt ist, dass es in jedem Fall wichtig ist, sich vor WhatsApp Gold in Acht zu nehmen.