Der internationale Starttermin für die siebte Staffel von "The Walking Dead" ist Montag, der 24. Oktober 2016 - innerhalb von 24 Stunden nach der US-Premiere. Wie gewohnt wird auch die siebte Staffel wieder in zwei Teilen ausgestrahlt. Nach den ersten acht Episoden geht "The Walking Dead" nach der Winterpause im Februar 2017 mit zusätzlichen acht Folgen weiter. Alle Episoden sind im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auf Fox auch über Sky Go, Sky On Demand und Sky Online verfügbar.