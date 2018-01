Die meisten Einsätze in Berlin

In ganz Bayern war die ADAC-Luftrettung 2017 insgesamt 12.971 Mal im Einsatz. Damit führt Bayern die Liste der Einsatzorte in den Bundesländern an. Dahinter folgen Rheinland-Pfalz mit 7.325, Nordrhein-Westfalen mit 6.425 und Niedersachsen mit 5.381 Einsätzen. Bei den Städten liegt die ADAC Luftrettungsstation in Berlin vorne. "Christoph 31" flog in der Region zu 3.331 Notfällen und ist damit der Rettungshubschrauber mit den weltweit meisten Luftrettungseinsätzen pro Tag.