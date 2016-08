Fußballformel entwickelt sich selbstständig weiter

Die Besonderheit: Die Fußballformel lernt selbstständig dazu, denn neue Parameter wie Tore oder Torchancen werden laufend erfasst und direkt in die Prognosen einbezogen. So sollen die Vorhersagen im Laufe der Saison immer zuverlässiger werden. Zum Start der Liga veröffentlichen die Wissenschaftler im Internet (www.kickform.de) eine Spieltags-, Meister- und Abstiegsprognose für die kommende Bundesligasaison.

Interessant wird es vor allem am Tabellenende: Laut KickForm-Prognose liefern sich Frankfurt, Hoffenheim, Leipzig, Freiburg und der HSV einen spannenden Abstiegskampf. Große Hoffnung auf die Champions League können sich neben den Bayern (96 Prozent) und Dortmund (85) auch Leverkusen (39) und Gladbach (33) machen. Die weiteren internationalen Plätze sollen Wolfsburg, Schalke und Köln unter sich ausmachen.

