Und auch wenn sie angesichts des so nicht unbedingt zu erwartenden Confed-Cup-Sieges der deutschen Nationalelf mit großem Selbstbewusstsein nach München kommen, so begegnen sie der neuen Aufgabe doch mit Respekt. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und möchte den nächsten Schritt in meiner Karriere machen", sagte Süle am Rande des Turniers in Russland. Dafür biete der deutsche Rekordmeister die besten Voraussetzungen. "Jeden Tag mit den besten Spielern zu trainieren, kann einen nur weiterbringen."