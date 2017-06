Vorfall in Wiesbaden Ein Toter und zwei Verletzte nach Messerstecherei

Am Starnberger See Vor 131 Jahren ertrunken: Gedenken an König Ludwig II.

Sie treffen sich alle Jahr um den Todestag ihres verehrten Königs Ludwig II. zum Gedenken am Starnberger See. Es wird gebetet, Reden gehören dazu und ein Kranz wird niedergelegt. Die "Vereinigung Ludwig II. - Deine Treuen" hält die Erinnerung an den "Märchenkönig" wach.