Auf Facebook schrieb die Gruppierung, mit der Aktion sollte gegen den Neubau protestiert werden. "In der vom christlichen Mittelalter geprägten Domstadt Regensburg, deren Altstadt Weltkulturerbe ist, soll auf einem Grundstück in der Maxhüttenstraße eine neue DITIB-Moschee errichtet werden", heißt es in dem Post. Und weiter. "Es ist und bleibt ein Skandal, dass die Islamisierung Deutschlands weiterhin, auch wenn in kleineren Dosen, vom Steuerzahler finanziert wird." Die Bundesregierung unterstützt Ditib finanziell, hat allerdings die Gelder für das Jahr 2018 drastisch gekürzt. Die "Identitären" schreiben in ihrem Facebook-Eintrag, in Ditib-Einrichtungen würde "politischer Islam" gelehrt, "Hass-Prediger" würden auftreten.