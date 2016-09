Festnahme ohne Widerstand

Gegen 5 Uhr am Morgen flüchtete sie dann aus der Wohnung in der Benediktenwandstraße, nachdem sie von ihrem Freund verletzt wurde. Währenddessen blieb dieser in der Wohnung – noch immer mit dem Messer in der Hand. Deswegen zogen Beamte der Penzberger Polizei das Spezialeinsatzkommando aus München hinzu.