Lange fehlt von ihm jede Spur, dann taucht er plötzlich wieder auf – in einem kleinen Dorf in der Oberpfalz: Ein 65-jähriger aus Münster ist vor mehr als zwei Jahren einfach untergetaucht und hat in einer Höhle bei Pentling (Kreis Regensburg) gelebt. Die Polizei entdeckte ihn am Mittwoch in dem bescheidenen Heim, das immerhin einen schönen Blick auf die Donau hat.