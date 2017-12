Vorfall in Haidhausen In der S-Bahn: Perversling belästigt Achtjährige sexuell

Was für ein Perverser: Laut Polizei soll ein geschätzt 60-Jähriger ein achtjähriges Mädchen in der S2 auf Höhe Haidhausen sexuell belästigt haben. Der mutmaßliche Täter macht dabei wohl perverse Andeutungen an das kleine Mädchen.