Vorfall in einem Supermarkt "Momo"-Star Radost Bokel beschimpft

"Es fing alles damit an, dass sich mein kleiner Sohn an der SB-Theke [Selbstbedienung, Anm. d. R.] einen Kreppel nahm und gleich reingebissen hat", so Bokel über den besagten Vorfall. Daraufhin habe sie eine Frau nicht nur beschimpft, sondern ihr auch noch den Hitlergruß gezeigt und Anmerkungen wie "das muss bezahlt werden" und "Es ist nicht alles umsonst in Deutschland" an den Kopf geworfen.