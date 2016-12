Schwanthalerhöhe - Laut Bundespolizei wurde die S-Bahn-Störung am Dienstagnachmittag durch zwei streitende Personen, vermutlich ein Pärchen, ausgelöst. Zeugen beobachteten sie am Bahnsteig an der Donnersbergerbrücke. Zuvor hatten sie bereits mehrere S-Bahn-Gleise überquert – ein Meridian-Zug, der zum Münchner Hauptbahnhof fuhr, konnte gerade noch rechtzeitig bremsen.