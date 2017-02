Vorbild für Schönheits-OP Melania Trump: Deutsche Frauen wollen so aussehen wie sie

Welcher Star ist in Sachen Schönheits-OPs das größte Vorbild? Aktuell liegt offenbar die neue First Lady im Weißen Haus, Melania Trump (46), ganz weit vorne. Das verriet jetzt der renommierte Schönheitschirurg Prof. Werner Mang (67, "Das wird ja immer schöner" ) in einem Interview mit der Illustrierten "Neue Post". In seiner Bodenseeklinik in Lindau hätten sich Patienten gemeldet und explizit ihr Aussehen gelobt. Ein Mann habe sogar angerufen und gefragt, ob es möglich sei, seine Frau zu Melania Trump umzuoperieren.