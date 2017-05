Der DGB München sieht auch Konzerne in der Verantwortung beim Wohnungsbau. "Immer mehr Fachkräfte werden sich die Region München nicht leisten können", sagt DGB-München-Chefin Simone Burger. Die Stadtwerke haben das Problem erkannt und bauen jetzt wieder Werkswohnungen. Aktuell haben die Stadtwerke 600 Wohnungen für ihre Mitarbeiter. Bis 2022 sollen 500 weitere Werkswohnungen gebaut werden. "Wir stehen nicht in Konkurrenz zu den Werkwohnungen, denn die Situation am Wohnungsmarkt ist so angespannt", sagt Geigenberger.

Es braucht neue Betriebsgenossenschaften

Die Stadtgewerkschaft will in einem ersten Projekt 80 Wohneinheiten bauen. Wenn sie ein Grundstück haben, wird es schätzungsweise zweieinhalb Jahre dauern, bis die bezugsfertig sind. Dafür haben die Genossen jeder eine Mindesteinlage von 1500 Euro gezahlt. "Das Eigenkapital, das wir noch einbringen müssen, ist enorm. Aber machbar. Das haben schon andere Genossenschaften vor uns geschafft", sagt Geigenberger.

Doch als neu gegründete Betriebsgenossenschaft sind sie in München einzigartig. Die Eisenbahner und die Postler gibt’s noch, die jetzt auch wieder bauen. Aber das sind altehrwürdige Betriebsgenossenschaften.

Ein Jahr muss man bei den Stadtwerken arbeiten, um Genosse mit Wohnrecht zu werden, das auch weiterbesteht, wenn man nicht mehr dort arbeitet. Genossenschaftsmitglied ist man dann auf Lebenszeit und bestimmt demokratisch mit, wie sich die Genossenschaft entwickelt.

Kurz erklärt: Genossen oder Baugesellschaften

In einer Genossenschaftswohnung zu wohnen bedeutet, nicht Mieter und nicht Eigentümer zu sein – sondern Genosse.

Genossenschaften sind sowohl Wirtschaftsunternehmen als auch Sozialgemeinschaft. Sie streben nicht nach Gewinn. Bei vielen Genossenschaften müssen Anteile gezeichnet werden, um eine Wohnung bekommen zu können. Dafür liegen die Mieten dann oft deutlich unter den am freien Markt üblichen Preisen. Darüber hinaus versprechen Genossenschaften den Bewohnern ihren Mitgliedern weitere Vorteile – insbesondere ein lebenslanges Wohnrecht, keine Sorgen vor Luxussanierungen – teilweise wird das Wohnrecht auch an Kinder vererbt. Genossenschaften sind demokratisch organisiert. Jedes Mitglied ist mit seinen Genossenschaftsanteilen an der Genossenschaft beteiligt.

Von Genossenschaften zu unterscheiden sind die Baugesellschaften, die nicht von Genossen getragen werden, aber auch gemeinnützig agieren können. In München ist das etwa die Gewofag als 100-Prozent-Tochter der Stadt, die 35 000 Wohnungen hat.

