Obertraun - Rückblick: Anfang Januar ging es für den TSV 1860 zu José Mourinho. Mit dem portugiesischen Startrainer Vitor Pereira sollte im 16-tägigen XXL-Trainingslager im von "The Special One" entworfenen, brandneuen "One Troia Trainings Centre" in Portugal der Grundstein zum Nichtabstieg gelegt werden, gefolgt von großen Aufstiegsplänen. To the top eben. Jetzt fahren die Sechzger mit Daniel Bierofka nach Obertraun.