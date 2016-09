Jérôme Boateng von Beginn an, Arjen Robben erstmals wieder auf der Bank. Vor dem Spiel gegen Hertha BSC Berlin gab Bayern Trainer Carlo Ancelotti einige Aufstellungs-Details bekannt. So könnten die beiden Mannschaften am Mittwochabend auflaufen.

München - Abwehr-Boss Jérôme Boateng wird am Mittwoch gegen Hertha BSC Berlin (20 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) in der Startaufstellung stehen. "Boateng ist in einer guten Verfassung, er hat sehr gut trainiert in den letzten Tagen. Er beginnt," sagte Trainer Carlo Ancelotti am Dienstag in der Pressekonferenz. Javi Martínez wird Boateng zur Seite stehen. Schon in der letzten Partie durfte Boateng spielen, allerdings nur einige Minuten, weil er eingewechselt wurde. Jetzt also der Einsatz von Beginn an.