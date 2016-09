Nach dem Flop vom Kinofilm „Zettl“ fällt Helmut Dietl († 70), der ebenso begnadete wie sensible Filmemacher, 2012 in eine schwere Depression und große Schreibblockade. Er beginnt, Antidepressiva zu nehmen. Die helfen, nicht völlig in der eigenen Dunkelheit zu versinken, können ihm die Schreibblockade aber nicht nehmen.