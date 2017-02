Vor zwei Jahren gestohlen Dachauer KZ-Tor kehrt zurück

Dachau - Das vor mehr als zwei Jahren spektakulär gestohlene und in Norwegen wiedergefundene Tor der KZ-Gedenkstätte in Dachau kehrt an seinen Ursprungsort zurück. Unter den Augen von politischer Prominenz und Vertretern des Gedenkortes wird das Tor mit der an Zynismus nicht zu überbietenden Aufschrift "Arbeit macht frei" am Mittwochmittag in Empfang genommen.