Mit seiner "Manuel Neuer Kids Foundation" engagiert sich der Welttorhüter für soziale Zwecke. Und manchmal lässt es sich der 30-Jährige auch nicht nehmen, persönlich bei der Stiftung vorbeizuschauen. So geschehen am Wochenende. Auf dem Instagram-Foto, das er am Wochenende postete, sitzt er mit mehreren Kindern an einem Tisch und nascht Zimtschnecken. Mit seinem Herzensprojekt setzt sich der Bayern-Spieler im Ruhrgebiet für sozial benachteiligte Kinder ein.