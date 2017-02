München – Man erinnere sich nur an das Sensations-Heimspiel des TSV 1860 gegen den 1. FC Nürnberg in der Spielzeit 2014/15. Die Giesinger siegten nicht nur dank eines aberkannten Treffers der Cluberer mit 2:1, was Trainer Torsten Fröhling und seinen Akteuren erst den Weg in die Relegation ebnete, wo man den Absturz in die Drittklassigkeit in letzter Minute noch verhindern konnte. Auch die Kulisse von 68.500 Zuschauer war erstklassig gegen die Nürnberger.