Vor TSV 1860 gegen FC St. Pauli Löwen gegen Kiez-Kicker - Top-Duell der Rückrunde

Sechzigs neue Heimstärke

Schon in der Hinserie konnten die Löwen zumindest eine kleine Serie starten, in Kombination mit Pereiras Heimsieg-Triple ist 1860 bereits seit sieben Heimspielen ohne Niederlage. Insgesamt stehen in elf Partien sechs Siege, zwei Remis und drei Pleiten zu Buche - der letzte verpatzte Auftritt? Das 1:3 gegen Fortuna Düsseldorf am neunten Spieltag. Dem wollen der Portugiese und seine Elf nach Möglichkeit auch gegen Lienen und Co. keinen weiteren hinzufügen.