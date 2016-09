Erfolgstrainer Jackson freut sich auf die am Freitag (19.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei den Kölner Haien startende Spielzeit. "Ich spüre einen guten Spirit, viel Spaß und Emotionen", sagte der Amerikaner, der in seiner Zeit bei den Eisbären Berlin gezeigt hatte, wie man Titel erfolgreich verteidigt. Ein Rezept dafür gebe es aber nicht. "Die Dynamik und die Variablen in jedem Spiel kann man gar nicht zählen. Es geht darum, fokussiert zu bleiben und Tag für Tag zu arbeiten."