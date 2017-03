Auf Nachfrage, inwieweit diese Maßnahmen Trainer und Spieler beeinflussen, gab Zercher zurück: "Gerne Fragen zum Spiel, aber…". Doch Pereira funkte dazwischen.

Einmal in der Woche öffentlich

"Ich habe kein Problem, dieses Thema anzusprechen", so Pereira, der sich während Zerchers erster Abfuhr die Frage übersetzen ließ, "einmal pro Woche machen wir auf, aber ich kann nicht jedes Training öffentlich machen". Man wolle "in Ruhe arbeiten", durch Fans und etwaiges Training auf dem Nebenplatz gebe es zu viel "Lärm für die Spieler und es stört, wenn außenrum zu viel los ist" – heißt: Obwohl es die restlichen Zweitligisten schaffen, ihren Fußball öfter zu zeigen, bleibt bei Sechzig der Vorhang zu.

Was man Pereira jedoch hoch anrechnen muss: Der 48-Jährige wirkte in einer halbstündigen Preesekonferenz daran interessiert, nach Wochen der Löwen-Ignoranz den Dialog zu suchen, weshalb er auch den zweiten Teil der Frage geduldig beantwortete: "Und zur Vereinspolitik über die Kommunikation: Wie das Wort schon sagt, das kommt vom Verein, es ist nicht meine Arbeit. Wir haben eine Pressestelle und andere Leute, die sich darum kümmern. Ich bin Trainer, das ist meine Funktion. Fragen zu den Spielern werde ich ehrlich beantworten." Würde das ein oder andere Vereinsorgan so ticken wie der Coach, stünde der Klub wohl weniger in der Kritik.

Damit zurück zu seinem Kernjob: Wie es um seine Löwen nach den Pleiten bei Union Berlin (0:2) und gegen den FC St. Pauli (1:2) bestellt sei? "Die Mannschaft wurde nach zwei negativen Ergebnissen wachgerüttelt", bei den 96ern, die "auch Druck haben im Aufstiegskampf", brauche man "Persönlichkeit".

Dabei ist in Person von Florian Neuhaus ein Youngster wieder fit. Pereira schreckt dagegen – wie schon öfter praktiziert – nicht vor persönlichen Schicksalen zurück und ließ die beiden Routiniers Michael Liendl und Jan Mauersberger zuhause.

Selbst zum Abstiegskampf äußerte sich Pereira deutlicher als je. "Es ist das erste Mal, dass ich in so einer Situation stecke. Zwei, drei gute Ergebnisse würden uns nach vorne katapultieren, aber die müssen erstmal kommen." Was in jedem Fall – am besten durch Zählbares in Hannover – vermieden werden soll: andauernde Abstiegsängste. "Wir müssen jetzt diese Punkte holen, um am Ende nicht in diesem Kampf zu stecken."