Vor Spiel am Samstag FCB - HSV: Der Lieblings-Gast kommt

Der Rekordmeister blieb seit dem 1:2 gegen Mainz vom 2. März 2016 in 24 Pflicht-Heimspielen ungeschlagen, büßte aber in der letzten Ligapartie in der Allianz-Arena beim dritten Heim-1:1 der Saison gegen Schalke zwei Zähler ein. In den letzten beiden Spielen traf der Tabellenführer erst ab der 90. Minute in Netz. Sieben Punkte sicherten sich die Münchner durch Tore in den letzten fünf Minuten, in denen sie den Ligarekord von acht Treffern bejubelten.