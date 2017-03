München - Tommy Haas macht bei seiner Abschiedstour als Tennisprofi noch einmal Station in München. Der 38-Jährige will beim ATP-Turnier in der bayerischen Hauptstadt (1. bis 7. Mai) an den Start gehen. "Ich freue mich immens, dort nochmal aufschlagen zu können, denn es wird mein letztes Mal in München sein", sagte Haas: "Da es außerdem der erste Auftritt vor deutschem Publikum seit meiner Verletzung ist, wird es sicherlich ein sehr emotionales Turnier für mich werden."