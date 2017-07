Vor Saisonauftakt Die Gejagten: Der Löwen-Kader im AZ-Check

"Wir werden ab dem ersten Spieltag die Gejagten sein"

"Wir werden ab dem ersten Spieltag die Gejagten sein", erklärt der Übungsleiter der Sechzger, der mit seiner Mannschaft am Donnerstagabend das Eröffnungsspiel beim FC Memmingen bestreiten wird (19 Uhr, live bei Sport1). Bierofka: "Was die anderen über uns denken oder von uns erwarten, ist zweitrangig. Ich will, dass die Mannschaft Fußball mit Leidenschaft, Herz und Biss spielt, sich absolut mit dem Verein identifiziert." Man wolle mit seiner Elf, die aus "einer verstärkten U21" bestehe, "keine Luftschlösser bauen".