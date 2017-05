Regensburgs Torschütze Marc Lais weiß, dass "wir in München jetzt ein Tor schießen müssen. Aber ich denke, dass wir in der Lage sind das zu schaffen." Nach zwar ausverkauftem, aber nur vor gut 15.000 Zuschauern ausgetragenem Hinspiel dürften es in der Allianz Arena über 60.000 Zuschauer werden. Lais dazu: "Es gibt nicht so viele Spieler in unseren Reihen, die vor so einer Kulisse schon mal gespielt haben. Nichtsdestotrotz freuen wir uns schon riesig auf das Spiel. Jetzt heißt es regenerieren, Kraft tanken und dann nach München zu fahren und alles rauszuhauen."